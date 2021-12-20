تحت رعاية أمير الرياض بالنيابة.. أمين المنطقة يكرم الفائزين بجائزة غرفة الرياض للإبداع التسويقي

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، أقامت الغرفة التجارية بالرياض اليوم، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة حفل جائزة غرفة الرياض للإبداع التسويقي، والتي خُصصت هذا العام لأفضل الحملات التسويقية لليوم الوطني 91، وذلك في معرض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض.

وعبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عجلان العجلان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على رعايته الحفل، مؤكداً أن هذه الرعاية تأتي امتداداً لما تجده برامج الغرفة وفعالياتها من اهتمام كبير من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

وأشار إلى أن الحفل يأتي من باب التحفيز والتشجيع للأعمال التسويقية الإبداعية، والتي تواكب النهضة والطفرة التنموية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهم الله – في مسيرة رؤية المملكة 2030 .

من جهته قدم عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بغرفة الرياض محمد الرويغ ورئيس لجنة الإعلام الرقمي راكان الفايزي، عرضاً مرئياً حول التسويق، وأبرز التحولات التي شهدها، كما استعرضا أهمية الحملات التسويقية التي أطلقتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي خلال فعاليات ذكرى اليوم الوطني 91.

واشتملت الجائزة على ثلاث فئات، الأولى للجهات الحكومية، والثانية لمنشآت القطاع الخاص، والثالثة للجهات غير الربحية، وجائزة الجمهور، بالإضافة إلى تكريم شخصيتين ممن قدموا خبراتهم وخدماتهم لقطاع التسويق.

وكُرمت الجهات الفائزة بالجائزة، حيث جاء في المركز الأول لجائزة القطاع الحكومي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وفي المركز الثاني وزارة الثقافة، بينما جاء ثالثاً مركز الملك عبدالله المالي، وفي جائزة الجهات الخاصة جاء في المركز الأول رتال للتطوير العمراني، وفي المركز الثاني الخطوط السعودية، وفي المركز الثالث أسواق التميمي، بينما في جائزة الجهات غير الربحية جاء في المركز الأول جمعية إيخاء، وفي المركز الثاني مجلس الجمعيات الحكومية، كما فاز مجلس الجمعيات التعاونية بجائزة تصويت الجمهور.

وفي ختام الحفل تسلم سموه هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية.