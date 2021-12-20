اللجنة الفنية باتحاد القدم تطلق 5 دورات للرخصة التدريبية الآسيوية (B)

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أطلقت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم 5 دورات للرخصة التدريبية الآسيوية (B)، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز العفالق، وعضو اللجنة الفنية ومدير التعليم في الاتحاد الدكتور يحيى الشريف، وبمشاركة 119 مدربًا، منهم 24 مدربًا في كل من الرياض، جدة، الأحساء، القصيم و23 مدربًا في الدمام.

وتستضيف ملاعب أندية الأهلي، الدرعية, الرائد، ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء, ومقر الشؤون الرياضية بالحرس الوطني بالدمام الدورات الخمس، والتي يستمر الجزء الأول منها حتى 29 ديسمبر الجاري، فيما سيقام الجزء الثاني في المدة من 19 فبراير إلى 2 مارس 2022م.

ويحاضر في الدورات عدد من المحاضرين المعتمدين آسيويًا، هم فهد مدهش، علي البارقي، بندر الأحمدي، محمد عبدالجواد، يوسف الدوسري، محمد الدشيشي، خالد القروني، خالد الطمرة، محمد العبدلي، عباس غلام، ويساعدهم عبدالله الغامدي، بندر جعيثن, علي القرني.

وتشتمل الدورات على موضوعات رئيسة أبرزها طرق وأنظمة اللعب، التدريب المهاري، التدريب اللياقي، اختبارات اللياقة، التطوير البدني، تدريب لاعبي الفئات السنية، تخطيط التدريب وبرنامج الوقاية من الإصابات.

من جانبه قدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره لجميع الجهات المستضيفة للجزء الأول من الدورات، مثمنًا لهم تعاونهم الكامل من أجل إنجاح الدورات، وهو مايعد استمراراً للتعاون بين الاتحاد والجهات المستضيفة بما يخدم كرة القدم السعودية.