رئيس لجنة الإعلام الرقمي راكان الفايزي: صناعة المحتوى ستكون الأعلى دخلًا خلال السنوات المقبلة (فيديو)

المناطق ـ متابعات

قال رئيس لجنة الإعلام الرقمي راكان الفايزي، اليوم الاثنين، إن الدراسات تشير إلى أنه خلال السنوات الـ 3 المقبلة، ستكون صناعة المحتوى هي الأعلى دخلاً.

جاء ذلك على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته “غرفة الرياض” مساء اليوم، لإعلان جائزة الإبداع التسويقي، والتي خُصصت هذا العام لأفضل الحملات التسويقية لليوم الوطني 91، وذلك في معرض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض.

وأضاف: “حينما تكون مبدعا ستكون بلا شك من الناس الذين يحققون دخلًا”.

وأشار إلى أن اليوم الوطني 91 حظي بـ 3.1 ألف تغريدة هذا العام، وذلك على مستوى الوزارت والجهات المسؤولة والأشخاص.

من جهته قدم عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بغرفة الرياض محمد الرويغ ورئيس لجنة الإعلام الرقمي راكان الفايزي، عرضاً مرئياً حول التسويق، وأبرز التحولات التي شهدها، كما استعرضا أهمية الحملات التسويقية التي أطلقتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي خلال فعاليات ذكرى اليوم الوطني 91.

على جانب آخر اشتملت الجائزة على ثلاث فئات، الأولى للجهات الحكومية، والثانية لمنشآت القطاع الخاص، والثالثة للجهات غير الربحية، وجائزة الجمهور، بالإضافة إلى تكريم شخصيتين ممن قدموا خبراتهم وخدماتهم لقطاع التسويق.

وكُرمت الجهات الفائزة بالجائزة، حيث جاء في المركز الأول لجائزة القطاع الحكومي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وفي المركز الثاني وزارة الثقافة، بينما جاء ثالثاً مركز الملك عبدالله المالي، وفي جائزة الجهات الخاصة جاء في المركز الأول رتال للتطوير العمراني، وفي المركز الثاني الخطوط السعودية، وفي المركز الثالث أسواق التميمي، بينما في جائزة الجهات غير الربحية جاء في المركز الأول جمعية إيخاء، وفي المركز الثاني مجلس الجمعيات الحكومية، كما فاز مجلس الجمعيات التعاونية بجائزة تصويت الجمهور.