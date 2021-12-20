بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان الزيتون الأول بتبوك

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إنطلقت بمنطقة تبوك اليوم فعاليات مهرجان الزيتون الأول ، والذي ينفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، بمشاركة 20 عارضاً من مزارعي الزيتون بمنتزة الأمير فهد بن سلطان .

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وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المهرجان الذي سيستمر لمدة خمسة أيام يضم العديد من المشاركات التي جاء من أبرزها الزيتون وزيت الزيتون والمنتجات التحويلية من الزيتون ، مشيراً إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من الزيتون ومشتقاته داخل المنطقة وخارجها .



وثمّن المهندس ” الرويلي ” مشاركة المزارعين والجهات الحكومية في المهرجان ، مشيراً أن الوزارة تسعى لتقديم التسهيلات والدعم الفني الإرشادي والتقني لكافة مزارعي المنطقة نظراً لما يمثله الزيتون ومنتجاته من أهمية كبيرة سواء من الناحية الإقتصادية أو الصحية بما تحمله من فوائد غذائية جمة ، داعياً الجميع لزيارة المهرجان خلال الخمسة أيام من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة ليلاً .