احدث الأخبار

مصرع شخص في حريق اندلع بناقلتي نفط بالدمام
أبرز المواد
 المشادات الكلامية بين الأزواج تزيد فرص الإصابة بالجلطات ..استشاري قلب يحذر
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق حملة “قدرها” لإبراز حجم الجهود والمبادرات في كل قطاعاتها
أبرز المواد
 مدرب الهلال يمتدح اللاعبين أمام الرائد ويوضح : هذا السبب الحقيقي لاستبعاد “بيريرا”
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة تشجير ساحات المساجد بالمدينة
أبرز المواد
 إيطاليا تتخذ تدابير جديدة لمكافحة متحور أوميكرون
دولي
 أمير نجران يرعى انطلاق فعاليات ملتقى الوطن للإبداع السعودي بالمنطقة
أبرز المواد
 “قمة مستقبل المعادن”تدشن رحلة جيلوجية وتعدينية تعرف الطلاب والمهتمين بالقطاع التعديني في المملكة
أبرز المواد
 رئيس لجنة الإعلام الرقمي راكان الفايزي: صناعة المحتوى ستكون الأعلى دخلًا خلال السنوات المقبلة (فيديو)
أبرز المواد
 بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان الزيتون الأول بتبوك
أبرز المواد
 اللجنة الفنية باتحاد القدم تطلق 5 دورات للرخصة التدريبية الآسيوية (B)
أبرز المواد
 أقل البلدان العربية نمواً .. “الإسكوا” والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يصدران تقريراً مشتركاً
أبرز المواد
عاجل

العميد المالكي: مطار صنعاء يضم ورشا للمسيرات والصواريخ الباليستية.. ويؤكد: سنرد بحزم

عاجل

التحالف: نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً

مصرع شخص في حريق اندلع بناقلتي نفط بالدمام

مصرع شخص في حريق اندلع بناقلتي نفط بالدمام

أبرز المواد
المشادات الكلامية بين الأزواج تزيد فرص الإصابة بالجلطات ..استشاري قلب يحذر

المشادات الكلامية بين الأزواج تزيد فرص الإصابة بالجلطات ..استشاري قلب يحذر

أبرز المواد
“البيئة” تطلق حملة “قدرها” لإبراز حجم الجهود والمبادرات في كل قطاعاتها

“البيئة” تطلق حملة “قدرها” لإبراز حجم الجهود والمبادرات في كل قطاعاتها

أبرز المواد
مدرب الهلال يمتدح اللاعبين أمام الرائد ويوضح : هذا السبب الحقيقي لاستبعاد “بيريرا”

مدرب الهلال يمتدح اللاعبين أمام الرائد ويوضح : هذا السبب الحقيقي لاستبعاد “بيريرا”

أبرز المواد

بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان الزيتون الأول بتبوك

بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان الزيتون الأول بتبوك
https://almnatiq.net/?p=1088762
المناطق_تبوك

إنطلقت بمنطقة تبوك اليوم فعاليات مهرجان الزيتون الأول ، والذي ينفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، بمشاركة 20 عارضاً من مزارعي الزيتون بمنتزة الأمير فهد بن سلطان .

Advertisements
Advertisements

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المهرجان الذي سيستمر لمدة خمسة أيام يضم العديد من المشاركات التي جاء من أبرزها الزيتون وزيت الزيتون والمنتجات التحويلية من الزيتون ، مشيراً إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من الزيتون ومشتقاته داخل المنطقة وخارجها .


وثمّن المهندس ” الرويلي ” مشاركة المزارعين والجهات الحكومية في المهرجان ، مشيراً أن الوزارة تسعى لتقديم التسهيلات والدعم الفني الإرشادي والتقني لكافة مزارعي المنطقة نظراً لما يمثله الزيتون ومنتجاته من أهمية كبيرة سواء من الناحية الإقتصادية أو الصحية بما تحمله من فوائد غذائية جمة ، داعياً الجميع لزيارة المهرجان خلال الخمسة أيام من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة ليلاً .

 

 

روابط ذات صلة

أمير تبوك يطلع على تقارير الوضع الصحي والدور الوقائي والتوعوي للشؤون الصحية بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على تقارير الوضع الصحي والدور الوقائي والتوعوي للشؤون الصحية بالمنطقة
انطلاق حملة ( أنتِ تقدرين ) للتبرع بالدم

انطلاق حملة ( أنتِ تقدرين ) للتبرع بالدم
مدني تبوك: وفاة عامل وإصابة آخر إثر حادث وميض لحظي بإحدى الورش

مدني تبوك: وفاة عامل وإصابة آخر إثر حادث وميض لحظي بإحدى الورش

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements