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أمير نجران يرعى انطلاق فعاليات ملتقى الوطن للإبداع السعودي بالمنطقة

أمير نجران يرعى انطلاق فعاليات ملتقى الوطن للإبداع السعودي بالمنطقة
https://almnatiq.net/?p=1088777
المناطق_نجران

رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم انطلاق فعاليات ملتقى الوطن للإبداع السعودي، الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن فهد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الأميرة صيتة، وصاحب السمو الأمير سلمان بن محمد عضو مجلس الأمناء للجائزة، وسمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن رئيسة جمعية لأجلهم، وذلك بمركز الأمير مشعل للمؤتمرات والاحتفالات.

وأكد الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة الدكتور فهد بن حمد المغلوث أن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – للعمل الاجتماعي والمبادرات، وبالإبداع والمبدعين لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، عبر التنمية المجتمعية المستدامة.

من جهته، أوضح نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم عسيري أن الملتقى يُعد حصاد ثمار الشراكة الثقافية المجتمعية القائمة بين جائزة الأميرة صيتة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لتعزيز العمل المجتمعي؛ لخدمة وترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي، وتطويره وتعزيز قيمة للإسهام في التلاحم الوطني.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور أوبريتاً بعنوان “أرض الحضارات”، استعرض خلاله أهم المعالم التاريخية والحضارية، والألعاب الفلكورية الشعبية بالمنطقة بمشاركة جمعية الثقافة والفنون.

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