احدث الأخبار

مصرع شخص في حريق اندلع بناقلتي نفط بالدمام
أبرز المواد
 المشادات الكلامية بين الأزواج تزيد فرص الإصابة بالجلطات ..استشاري قلب يحذر
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق حملة “قدرها” لإبراز حجم الجهود والمبادرات في كل قطاعاتها
أبرز المواد
 مدرب الهلال يمتدح اللاعبين أمام الرائد ويوضح : هذا السبب الحقيقي لاستبعاد “بيريرا”
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة تشجير ساحات المساجد بالمدينة
أبرز المواد
 إيطاليا تتخذ تدابير جديدة لمكافحة متحور أوميكرون
دولي
 أمير نجران يرعى انطلاق فعاليات ملتقى الوطن للإبداع السعودي بالمنطقة
أبرز المواد
 “قمة مستقبل المعادن”تدشن رحلة جيلوجية وتعدينية تعرف الطلاب والمهتمين بالقطاع التعديني في المملكة
أبرز المواد
 رئيس لجنة الإعلام الرقمي راكان الفايزي: صناعة المحتوى ستكون الأعلى دخلًا خلال السنوات المقبلة (فيديو)
أبرز المواد
 بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان الزيتون الأول بتبوك
أبرز المواد
 اللجنة الفنية باتحاد القدم تطلق 5 دورات للرخصة التدريبية الآسيوية (B)
أبرز المواد
 أقل البلدان العربية نمواً .. “الإسكوا” والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يصدران تقريراً مشتركاً
أبرز المواد
عاجل

العميد المالكي: مطار صنعاء يضم ورشا للمسيرات والصواريخ الباليستية.. ويؤكد: سنرد بحزم

عاجل

التحالف: نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً

مصرع شخص في حريق اندلع بناقلتي نفط بالدمام

مصرع شخص في حريق اندلع بناقلتي نفط بالدمام

أبرز المواد
المشادات الكلامية بين الأزواج تزيد فرص الإصابة بالجلطات ..استشاري قلب يحذر

المشادات الكلامية بين الأزواج تزيد فرص الإصابة بالجلطات ..استشاري قلب يحذر

أبرز المواد
“البيئة” تطلق حملة “قدرها” لإبراز حجم الجهود والمبادرات في كل قطاعاتها

“البيئة” تطلق حملة “قدرها” لإبراز حجم الجهود والمبادرات في كل قطاعاتها

أبرز المواد
مدرب الهلال يمتدح اللاعبين أمام الرائد ويوضح : هذا السبب الحقيقي لاستبعاد “بيريرا”

مدرب الهلال يمتدح اللاعبين أمام الرائد ويوضح : هذا السبب الحقيقي لاستبعاد “بيريرا”

أبرز المواد

أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة تشجير ساحات المساجد بالمدينة

أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة تشجير ساحات المساجد بالمدينة
https://almnatiq.net/?p=1088791
المناطق_المدينة المنورة

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة بالشراكة المجتمعية مع أفراد المجتمع مبادرة لتشجير الساحات المحيطة لـ 20 مسجداً في أحياء المدينة المنورة.

وتهدف المبادرة إلى إشراك الأهالي للإساهم في تحسين المشهد الحضري في المرافق العامة من خلال زراعة الأشجار, نظراً لدورها البيئي المهم، بالإضافة إلى ما تسهم به تلك الأشجار في خلق منظر جمالي؛ يهدف إلى إظهار ملامح البهجة والراحة في نفوس أهالي الحي.

وحددت الأمانة 5 أنواع من الأشجار التي تتناسب مع المبادرة، بحيث تُزرع أشجار النيم، والسدر، والخبيز الساحلي، وأكاسيا جلوكا، وشجرة كف مريم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات أمانة منطقة المدينة المنورة لزيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء داخل المدينة المنورة، بما يتواكب مع مبادرة السعودية الخضراء.

روابط ذات صلة

أمانة المدينة المنورة تنظم أول لقاءات برنامج أصدقاء التطوع البلدي

أمانة المدينة المنورة تنظم أول لقاءات برنامج أصدقاء التطوع البلدي
اتفاقية تعاون بين أمانة المدينة المنورة ومعهد إدارة المشاريع بالمملكة

اتفاقية تعاون بين أمانة المدينة المنورة ومعهد إدارة المشاريع بالمملكة
السيطرة على حريق هائل في مركز لصيانة السيارات بالمدينة المنورة (صور)

السيطرة على حريق هائل في مركز لصيانة السيارات بالمدينة المنورة (صور)

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements