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مدرب الهلال يمتدح اللاعبين أمام الرائد ويوضح : هذا السبب الحقيقي لاستبعاد “بيريرا”

مدرب الهلال يمتدح اللاعبين أمام الرائد ويوضح : هذا السبب الحقيقي لاستبعاد “بيريرا”

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مدرب الهلال يمتدح اللاعبين أمام الرائد ويوضح : هذا السبب الحقيقي لاستبعاد “بيريرا”

مدرب الهلال يمتدح اللاعبين أمام الرائد ويوضح : هذا السبب الحقيقي لاستبعاد “بيريرا”
https://almnatiq.net/?p=1088795
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قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال البرتغالي “جارديم” إن قرار إبعاده البرازيلي “بيريرا” لاعب الفريق عن مواجهة الرائد في دور الـ 16 من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بدواعٍ انضباطية، مبينًا قدرة الجهاز الفني على حل مشاكل الفريق داخليًا.

وتابع جارديم في تصريحات للناقل الرسمي عقب تأهل فريقه: ” استبعاد بيريرا جاء بعد قرار انضباطي، ودائمًا ما نحل مشاكلنا داخليًا، ومستقبلاً سننهي كل الأمور”.

وامتدح المدرب أداء لاعبي فريقه أمام الرائد، مبينًا أن تغيير أسلوب اللعب داخل الملعب تم بوساطة اللاعبين أنفسهم.

وزاد جارديم أن أسلوب اللعب الجماعي كان حاضرًا خلال المباراة وقلة أخطاء التمرير والاستلام كما أن تنويع اللعب بالأطراف صعّب مهمة الفريق المنافس، وقال: تبديل المواقع بين ياسر الشهراني وكويلار جاء استجابة لمتغيرات المباراة والتكنيك الذي نتبعه”.

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