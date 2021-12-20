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“البيئة” تطلق حملة “قدرها” لإبراز حجم الجهود والمبادرات في كل قطاعاتها

“البيئة” تطلق حملة “قدرها” لإبراز حجم الجهود والمبادرات في كل قطاعاتها
https://almnatiq.net/?p=1088800
المناطق_متابعات

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة إعلامية توعوية تحت شعار “قدِّرها”، تستهدف تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تقوم بها المنظومة للوصول إلى الاستدامة البيئية والمائية والزراعية بالمملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.

وفي التفاصيل، تهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع من أجل المساهمة في الحفاظ على الموارد البيئية والاقتصادية للمملكة، والعمل على استدامتها، حيث ركزت رسائلها الإعلامية على إبراز حجم الجهود والخدمات التي تقدمها الدولة، ممثلة في الوزارة والجهات التابعة لها، في حماية البيئة وموارد المملكة الزراعية والمائية.

ووضعت الحملة الجمهور المتلقي في موقع الحدث ليكون على قدر كبير من المسؤولية الاجتماعية دعمًا لأهداف العديد من المبادرات التي تنفذها المنظومة، عبر عرض معلومات مهمة حول الحياة البرية والبحرية والثروة الحيوانية والسمكية والبيئة الزراعية التي تتمتع بها المملكة.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة صالح بن دخيّل، أن الحملة كشفت عن حجم الإنجازات التي تمكنت منظومة البيئة والمياه والزراعة من تحقيقها خلال الفترة الماضية، منها زراعة أكثر من 14.6 مليون شجرة مانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، وتخزين أكبر طاقة تخزينية للقمح في الشرق الأوسط بحجم بلغ نحو 3.5 مليون طن تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة، إضافة إلى إنتاج وضخ نحو 7 ملايين م3 من المياه المحلاة يوميًا لتكون المملكة الأكبر إنتاجًا للمياه المحلاة في العالم.

وأشار “ابن دخيّل” إلى أن من إنجازات المنظومة أيضًا، زيادة عدد المتنزهات الوطنية من 19 متنزهًا في العام 2016م إلى أكثر من 300 متنزه في العالم 2021م، بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز السياحة البيئية، وزيادة الغطاء النباتي الطبيعي، وتنمية الحياة الفطرية والمحافظة على التوازن البيئي.

يُذكر أن حملة “قدِّرها” شهدت منذ لحظة إطلاقها، تفاعلاً كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، حيث تناولت مجموعة من الأفكار الإبداعية عبر المحتوى الإعلامي المنشور، وهو ما عكس بشكل كبير ومميز حجم إنجازات المنظومة ومبادراتها.

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