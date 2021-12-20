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المشادات الكلامية بين الأزواج تزيد فرص الإصابة بالجلطات ..استشاري قلب يحذر

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المشادات الكلامية بين الأزواج تزيد فرص الإصابة بالجلطات ..استشاري قلب يحذر

المشادات الكلامية بين الأزواج تزيد فرص الإصابة بالجلطات ..استشاري قلب يحذر
https://almnatiq.net/?p=1088803
المناطق_متابعات

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من إمكانية تسبب المشادات الكلامية بين الزوج والزوجة في الأوقات غير المناسبة، خاصة في الصباح الباكر، في زيادة فرص الإصابة بالجلطات.

وقال الدكتور “النمر” ‏معلقاً على واقعة شخص خرج من البيت بعد مشادّة كلامية مع زوجته وأصيب بجلطة! إنه من الخطأ أن يترك أحد الزوجين الطرف الآخر يخرج من البيت بعد مشادّة كلامية بالذات في الصباح الباكر خلال ساعتين من الانفعال، حيث يزداد حدوث الجلطة، مبيناً أن المطلوب دوماً اختيار الوقت المناسب للنقاش.

من جهة ثانية، قال الدكتور النمر إن ‏الأشخاص فوق 60 سنة أكثر الناس عُرضةً لمضاعفات الشتاء القارس فارتفاع الضغط وارتفاع نبضات القلب لنفس درجة البرودة هو ضعف ما يحدث في الشباب! مطالباً بالاهتمام بتدفئة كبار السن، ومؤكداً أن فقر الدم بالذات في النساء من أهم أسباب الكتمة وألم الصدر والخفقان.

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