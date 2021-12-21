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دوري السيدات.. اليمامة بطلا لـ«الوسطى»

دوري السيدات.. اليمامة بطلا لـ«الوسطى»
https://almnatiq.net/?p=1088812
المناطق_متابعات

حسم فريق اليمامة، لقب دوري المناطق السعودية لكرة القدم النسائية عن «المنطقة الوسطى» قبل جولة على النهاية، بعد فوزه الساحق بنتيجة (8-0) على اتحاد الرياض في الجولة التاسعة للمسابقة، الإثنين.

وسجل لفريق اليمامة نورة عبدالمحسن«هاتريك»، والبندري مبارك «هاتريك» و لولوة أسامة هدفين.

وينتظر اليمامة تتويجه بدرع المنطقة الوسطى في الجولة العاشرة والأخيرة الجمعة المقبل.

وتمكن فريق سما من تحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد تغلبه بسبعة أهداف على نظيره السهام الزرقاء .

سجل أهداف سما سارة محمد (هاتريك)، وهدفين من خلال العنود ابراهيم، وهدفين أحرزتها كلا من، العذا فهد، ونور الإيمان، بينما سجل لفريق السهام، دينا هويدي .

وفاز فريق التحدي على منافسه الهمة بنتيجة (6-1)، في الجولة ما قبل الأخيرة التي شهدت منافسات شرسة بين الفُرق لتعديل الأوضاع قبل المواجهات النهائية التي ستجمع الفُرق المتأهلة في جدة 1 يناير المقبل.

يُذكر أن الجولة التاسعة من دوري المنطقة الغربية ستنطلق على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الأربعاء المقبل، وستشهد المنافسة لقاء فريق الكرة المشتعلة مقابل نسور جدة، ومواجهة الليث الأبيض ضد العاصفة، ومباراة فريقي مِراس واتحاد القوة.

 

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