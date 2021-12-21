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ما هو الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية؟

ما هو الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية؟
https://almnatiq.net/?p=1088816
المناطق ـ متابعات

يتساءل الجميع، عن الوقت المناسبة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتجنب الغرامة المقررة على مخالفة عدم التجديد، وهو ما أوضحته “الأحوال المدينة” في منشور لها عبر حسابها بـ تويتر، مساء اليوم.

 

وقالت الأحوال المدنية إنه يجب تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يوما قبل انتهاء صلاحيتها، وذلك حتى لا تتعطل “مصالحك” وتفاديا للغرامة المقررة في هذا الشأن.

 

جدير بالذكر أن  شروط استخراج الهوية وطنية، تشمل ما يلي:

 

ـ لابد أن يتوفر للمتقدم التعريف الإلكتروني من الوالدين أو أحد الوالدين وذلك عن طريق نظام “أبشر”.

 

ـ أن يكون عمر المتقدم 15 عاما وأكثر.

 

ـ أن يكون لدي المتقدم تعريف من المدرسة أو صورة لآخر مؤهل دراسي.

 

ـ أن يكون لدى المتقدم أصل شهادة الميلاد أو صورة منها.

 

5- يجب على المتقدم تعبئة النموذج بشكل واضح دون التلاعب فيه.

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