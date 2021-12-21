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تحديد 6 مواقع للتخييم في المتنزهات الوطنية بالرياض تتسع لأكثر من 3500 مخيم

تحديد 6 مواقع للتخييم في المتنزهات الوطنية بالرياض تتسع لأكثر من 3500 مخيم
https://almnatiq.net/?p=1088819
المناطق_الرياض

كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن تحديد ستة مواقع للتخييم في المتنزهات الوطنية بمنطقة الرياض تتسع لأكثر من 3500 مخيم.

وتفصيلاً؛ حدد المركز المواقع المسموح التخييم فيها بمنطقة الرياض وهي: متنزه الغاط الوطني، متنزه ثادق الوطني، نفود السيباني بمحافظة ضرما، متنزه البخراء الوطني بمحافظة المزاحمية، متنزه وثيلان الوطني بمحافظة الدلم، متنزه الوسيع الوطني بمحافظة الخرج.

وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أعلن الأسبوع الماضي عن توفير 63 موقعاً جاهزاً لاستخراج تصاريح التخييم لها في عدد من مناطق المملكة تستوعب أكثر من 30 ألف مخيم للجهات الحكومية والأفراد بالتعاون مع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في كافة المناطق والمحافظات.

يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كشفت الخميس الماضي عن زيادة عدد المتنزهات الوطنية في العام الجاري 2021م التي تجاوزت 300 متنزهاً وطنياً في المملكة، مقارنةً في عام 2016م؛ حيث كان عدد المتنزهات الوطنية 19 متنزهاً فقط؛ مشيرةً إلى أن هذه الزيادة في عدد المتنزهات الوطنية يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز السياحة البيئية، وزيادة الغطاء النباتي الطبيعي، وتنمية الحياة الفطرية، والمحافظة على التوازن البيئي.

 

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