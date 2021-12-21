أوميكرون.. 90 دولة تسجل رسميا إصابات بالمتحور الجديد

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رصدت إحدى الدول، اليوم، حالة جديدة من متحور أوميكرون، سريع الانتشار، وسط مخاوف كبيرة من تداعياته.

وأعلنت بنما، اليوم الإثنين، رصد أول إصابة بالمتحور “أوميكرون” من فيروس ” كورونا المستجد” في البلاد.

وكشف وزير الصحة في بنما لويس سوكري، تفاصيل حالة المصاب، مؤكدًا أنه يبلغ من العمر 50 عاما، وكان قد سافر مؤخرا إلى جنوب إفريقيا، التي اكتُشف فيها لأول مرة المتحور الجديد، الذي يُعتقد أنه أكثر قدرة على الانتشار من المتحورات السابقة.

وعقب تسجيل بنما، حالة اليوم، يكون إجمالي البلدان التي رصدت المتحور “أوميكرون” داخلها حتى الآن 90 بلدًا على الأقل.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد سيتحول عاجلًا أو آجلًا إلى “وباء متوطن” مثله مثل فيروس الإنفلونزا، لافته إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.

وقال مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوج، “عاجلًا أم آجلًا، سوف نتطور من جائحة إلى حالة وبائية محلية، كما حدث على سبيل المثال، مع الإنفلونزا الذي تحول إلى فيروس تنفسي موسمي، يتعين على الناس الحصول على لقاح واحد ضده سنويًا”.