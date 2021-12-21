احدث الأخبار

شاهد| لحظة عودة مقاتلة تابعة لطيران التحالف إلى قاعدتها بعد انتهاء مهمتها بأمان
أبرز المواد
 فيديو| بمسدس وساطور.. هجوم على محلات تجارية والأمن يطيح بهم في جدة
أبرز المواد
 بعد منحه الجنسية السعودية.. خطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه يتحدث عن لحظة تلقيه الخبر (فيديو)
أبرز المواد
 ألسنة النيران تصاعدت في السماء.. شاهد: قصف عنيف لمقاتلات التحالف على مواقع ميليشيا الحوثي بمطار صنعاء
أبرز المواد
 أوميكرون.. 90 دولة تسجل رسميا إصابات بالمتحور الجديد
أبرز المواد
 تحديد 6 مواقع للتخييم في المتنزهات الوطنية بالرياض تتسع لأكثر من 3500 مخيم
أبرز المواد
 ما هو الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية؟
أبرز المواد
 دوري السيدات.. اليمامة بطلا لـ«الوسطى»
أبرز المواد
 القبض على (3) أشخاص سطوا على محلين تجاريين بجدة
أبرز المواد
 مصرع شخص في حريق اندلع بناقلتي نفط بالدمام
أبرز المواد
 المشادات الكلامية بين الأزواج تزيد فرص الإصابة بالجلطات ..استشاري قلب يحذر
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق حملة “قدرها” لإبراز حجم الجهود والمبادرات في كل قطاعاتها
أبرز المواد
عاجل

العميد المالكي: مطار صنعاء يضم ورشا للمسيرات والصواريخ الباليستية.. ويؤكد: سنرد بحزم

عاجل

التحالف: نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً

شاهد| لحظة عودة مقاتلة تابعة لطيران التحالف إلى قاعدتها بعد انتهاء مهمتها بأمان

شاهد| لحظة عودة مقاتلة تابعة لطيران التحالف إلى قاعدتها بعد انتهاء مهمتها بأمان

أبرز المواد
فيديو| بمسدس وساطور.. هجوم على محلات تجارية والأمن يطيح بهم في جدة

فيديو| بمسدس وساطور.. هجوم على محلات تجارية والأمن يطيح بهم في جدة

أبرز المواد
بعد منحه الجنسية السعودية.. خطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه يتحدث عن لحظة تلقيه الخبر (فيديو)

بعد منحه الجنسية السعودية.. خطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه يتحدث عن لحظة تلقيه الخبر (فيديو)

أبرز المواد
ألسنة النيران تصاعدت في السماء.. شاهد: قصف عنيف لمقاتلات التحالف على مواقع ميليشيا الحوثي بمطار صنعاء

ألسنة النيران تصاعدت في السماء.. شاهد: قصف عنيف لمقاتلات التحالف على مواقع ميليشيا الحوثي بمطار صنعاء

أبرز المواد

ألسنة النيران تصاعدت في السماء.. شاهد: قصف عنيف لمقاتلات التحالف على مواقع ميليشيا الحوثي بمطار صنعاء

ألسنة النيران تصاعدت في السماء.. شاهد: قصف عنيف لمقاتلات التحالف على مواقع ميليشيا الحوثي بمطار صنعاء
https://almnatiq.net/?p=1088824
المناطق_متابعات

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يظهر انفجارات مدوية بمطار صنعاء.

وعلق الصحفي الأحوازي محمد مجيد الأحوازي على مقطع الفيديو بالقول :”وكر الإرهاب الإيراني والحوثي ، مطار صنعاء الآن“.

وكانت قواتالتحالف قد أعلنت قبل قليل أنه تم إسقاط الحماية عن مطار صنعاء بناء على فقرة 2 من المادة 52 من البروتوكول الإضافي.

وأوضحت أن الإجراءات القانونية، تم اتخاذها بناء على الفقرة 2 من المادة 52 والقاعدتين 7و8 من القانون الدولي.

كما تم اتخذا إجراءات وتدابير لحماية المدنيين خلال الضربات ضد مواقع بمطار صنعاء.

 

Advertisements
Advertisements

 

روابط ذات صلة

شاهد| لحظة عودة مقاتلة تابعة لطيران التحالف إلى قاعدتها بعد انتهاء مهمتها بأمان

شاهد| لحظة عودة مقاتلة تابعة لطيران التحالف إلى قاعدتها بعد انتهاء مهمتها بأمان
التحالف: نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً

التحالف: نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً
التحالف: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان

التحالف: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements