ألسنة النيران تصاعدت في السماء.. شاهد: قصف عنيف لمقاتلات التحالف على مواقع ميليشيا الحوثي بمطار صنعاء

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يظهر انفجارات مدوية بمطار صنعاء.
وعلق الصحفي الأحوازي محمد مجيد الأحوازي على مقطع الفيديو بالقول :”وكر الإرهاب الإيراني والحوثي ، مطار صنعاء الآن“.
وكانت قواتالتحالف قد أعلنت قبل قليل أنه تم إسقاط الحماية عن مطار صنعاء بناء على فقرة 2 من المادة 52 من البروتوكول الإضافي.
وأوضحت أن الإجراءات القانونية، تم اتخاذها بناء على الفقرة 2 من المادة 52 والقاعدتين 7و8 من القانون الدولي.
كما تم اتخذا إجراءات وتدابير لحماية المدنيين خلال الضربات ضد مواقع بمطار صنعاء.
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