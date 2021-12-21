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بعد منحه الجنسية السعودية.. خطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه يتحدث عن لحظة تلقيه الخبر (فيديو)

بعد منحه الجنسية السعودية.. خطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه يتحدث عن لحظة تلقيه الخبر (فيديو)

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بعد منحه الجنسية السعودية.. خطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه يتحدث عن لحظة تلقيه الخبر (فيديو)

بعد منحه الجنسية السعودية.. خطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه يتحدث عن لحظة تلقيه الخبر (فيديو)
https://almnatiq.net/?p=1088829
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عبر عثمان طه خطاط المصحف الشريف بمجمع الملك فهد، عن سعادته العارمه بعد منحه الجنسية السعودية وأنها تعد جائزته الكبري ومصدر فخر وإعتزاز.

 

ومن الجدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية منح خطاط المصحف الكريم، السوري “عثمان طه الحلبي” الجنسية السعودية تكريماً له وافتخاراً بما قدّمه من خدمة جليلة للعالم الإسلامي من خلال كتابته للمصحف الشريف.

ونقلت صفحة “أخبار منطقة المدينة المنورة” على موقعها الرسمي في تويتر أنه صدر الأمر الملكي بمنح الجنسية السعودية للخطاط السوري “عثمان طه” في حين قال إمام الحرم المكي “ماهر المعيقلي” في منشوره على فيسبوك: “نبارك للخطاط العالمي (طه عثمان) خطاط المصحف الشريف بصدور الأمر الكريم بمنحه الجنسية السعودية”.

 

 

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