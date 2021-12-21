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فيديو| بمسدس وساطور.. هجوم على محلات تجارية والأمن يطيح بهم في جدة

فيديو| بمسدس وساطور.. هجوم على محلات تجارية والأمن يطيح بهم في جدة
https://almnatiq.net/?p=1088834
المناطق_جدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤخرًا لعملية سطو مسلح على محلات تجارية من قبل شخصين أحدهما يحمل ساطورًا والآخر يحمل مسدسًا ناريًا، وسرقة مبالغ مالية وأجهزة بالقوة.

من جانبه صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة، تمكنت من تحديد هوية أشخاص اعتدوا بالسطو المسلح على محلين تجاريين وسرقتهما وسلب العاملين فيهما، وضُبط بحوزتهم مواد مخدرة ومبالغ مالية والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة وهم مواطنان ومقيم من الجنسية التشادية.

وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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