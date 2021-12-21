احدث الأخبار

“التعليم”: “الجرعة الثالثة” شرطا للسماح بالدخول لمقرات العمل.. بداية من هذا الموعد
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار رعدية وضباب وانخفاض في درجة الحرارة علي مناطق متفرقة
أبرز المواد
 أمير القصيم يؤكد أهمية الضوابط والأنظمة لمستخدمي التواصل الاجتماعي
أبرز المواد
 أسعار النفط تهبط بسبب المخاوف من أوميكرون
أبرز المواد
 فالنسيا يحقق فوزه الثالث على التوالي برباعية في شباك ليفانتي
أبرز المواد
 شاهد| لحظة عودة مقاتلة تابعة لطيران التحالف إلى قاعدتها بعد انتهاء مهمتها بأمان
أبرز المواد
 فيديو| بمسدس وساطور.. هجوم على محلات تجارية والأمن يطيح بهم في جدة
أبرز المواد
 بعد منحه الجنسية السعودية.. خطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه يتحدث عن لحظة تلقيه الخبر (فيديو)
أبرز المواد
 ألسنة النيران تصاعدت في السماء.. شاهد: قصف عنيف لمقاتلات التحالف على مواقع ميليشيا الحوثي بمطار صنعاء
أبرز المواد
 أوميكرون.. 90 دولة تسجل رسميا إصابات بالمتحور الجديد
أبرز المواد
 تحديد 6 مواقع للتخييم في المتنزهات الوطنية بالرياض تتسع لأكثر من 3500 مخيم
أبرز المواد
 ما هو الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية؟
أبرز المواد
عاجل

العميد المالكي: مطار صنعاء يضم ورشا للمسيرات والصواريخ الباليستية.. ويؤكد: سنرد بحزم

عاجل

التحالف: نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً

“التعليم”: “الجرعة الثالثة” شرطا للسماح بالدخول لمقرات العمل.. بداية من هذا الموعد

“التعليم”: “الجرعة الثالثة” شرطا للسماح بالدخول لمقرات العمل.. بداية من هذا الموعد

أبرز المواد
“الأرصاد”: أمطار رعدية وضباب وانخفاض في درجة الحرارة علي مناطق متفرقة

“الأرصاد”: أمطار رعدية وضباب وانخفاض في درجة الحرارة علي مناطق متفرقة

أبرز المواد
أمير القصيم يؤكد أهمية الضوابط والأنظمة لمستخدمي التواصل الاجتماعي

أمير القصيم يؤكد أهمية الضوابط والأنظمة لمستخدمي التواصل الاجتماعي

أبرز المواد
أسعار النفط تهبط بسبب المخاوف من أوميكرون

أسعار النفط تهبط بسبب المخاوف من أوميكرون

أبرز المواد

أسعار النفط تهبط بسبب المخاوف من أوميكرون

أسعار النفط تهبط بسبب المخاوف من أوميكرون
https://almnatiq.net/?p=1088860
المناطق_وكالات

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن أثارت زيادة الإصابات بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة لمكافحة انتشارها إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وتراجع مزيج برنت في المعاملات الآجلة عند التسوية دولارين أو2.7 بالمئة إلى 71.52 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.63 دولار أو 3.7 بالمئة ليبلغ 68.23 دولار للبرميل عند التسوية.

وهبط برنت إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 69.28 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 66.04 دولار للبرميل، وكلاهما في أدنى مستوياتهما منذ أوائل ديسمبر الجاري.

وبدأت هولندا إغلاقا الأحد، ويلوح في الأفق احتمال فرض المزيد من قيود كوفيد-19 قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد في العديد من البلدان الأوروبية.

وانخفضت أسعار النفط رغم أن شركة موديرنا قالت إن الاختبارات المعملية أظهرت أن الحصول على جرعة تنشيطية من لقاحها المضاد لكوفيد-19 يحمي على ما يبدو من أوميكرون سريع الانتشار.

وفي غضون ذلك، قال مصدران من أوبك+ لرويترز إن التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 117 بالمئة في نوفمبر ارتفاعا من 116 بالمئة في الشهر السابق، في الوقت الذي ما زال إنتاج المجموعة أقل من المستويات المستهدفة.

روابط ذات صلة

وفاة 12 مصابًا بمتحور “أوميكرون” في بريطانيا

وفاة 12 مصابًا بمتحور “أوميكرون” في بريطانيا
واشنطن بوست: “السعوديون محقون في التحذير من انهيار إمدادات النفط”

واشنطن بوست: “السعوديون محقون في التحذير من انهيار إمدادات النفط”
صحة الشرقية تنفذ أكثر من 5 آلاف جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الشرقية تنفذ أكثر من 5 آلاف جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements