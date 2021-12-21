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فالنسيا يحقق فوزه الثالث على التوالي برباعية في شباك ليفانتي

فالنسيا يحقق فوزه الثالث على التوالي برباعية في شباك ليفانتي
https://almnatiq.net/?p=1088861
المناطق_وكالات

حقق فالنسيا فوزاً مثيراً في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما حول تأخره أمام ليفانتي مضيفه بهدفين، إلى فوز 4-3، الإثنين، ضمن منافسات المرحلة 18 من المسابقة.

ونجح فالنسيا في تحقيق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند ثماني نقاط في المركز العشرين والأخير.

وسجل ليفانتي عن طريق خوسيه كامبانيا وروجر مارتي عند الدقيقتين 21 و24، قبل أن يسجل جونزالو جيديش هدف تقليص الفارق لفالنسيا عند الدقيقة 44.

وعند الدقيقة 50 نجح كارلوس سولير في تسجيل الهدف الثاني لفالنسيا من ضربة جزاء، قبل أن يسجل اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وعند الدقيقة 80 أضاف جيديش هدف فالنسيا الرابع، قبل أن يسجل إينيس بردهي الهدف الثالث ليفانتي عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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