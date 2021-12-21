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“الصحة” توضح أهمية تلقي كبار السن الجرعة التنشيطية

“الصحة” توضح أهمية تلقي كبار السن الجرعة التنشيطية
https://almnatiq.net/?p=1088891
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الصحة أهمية تلقي كبار السن الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقالت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”: “مع زيادة العمر، تزداد الحاجة إلى الجرعة التنشيطية للوقاية من مخاطر الأعراض المحتملة والمحافظة على مستوى المناعة”.

وأضافت أن الجرعة التنشيطية مهمة لكبار السن للسببين كالتالي:

1- فرص تضررهم بالإصابة أعلى

2- نزول المناعة لديهم أعلى

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة نوع اللقاح المتاح في الجرعة التنشيطية  لمن تلقى الجرعة الأولى والثانية للوقاية من كورونا.

جاء ذلك في رد من الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي “الصحة_937” على سؤال مغرد استفسر بشأن نوع اللقاح المتاح في الجرعة الثانية.

وقالت الصحة إن اللقاح المتاح حاليا للجرعة التنشيطية هو لقاح فايزر-بيونتك بغض النظر عن نوع اللقاحات في الجرعة الأولى و الثانية، يوصى به لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، و يستحقه البالغين 18 عام فأكثر.

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