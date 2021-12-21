الكويت تفرض إلزامية الجرعة المعززة للقاح كورونا

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أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، أنه تقرر اعتبار كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا غير مكتمل التحصين ما لم يتلق جرعة معززة.

وقال مجلس الوزراء في بيان إنه سيتم تطبيق القرار اعتباراً من 2 يناير/كانون الثاني المقبل، وفقاً لمركز التواصل الحكومي الكويتي.

كما قرر المجلس تطبيق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام على القادمين إلى البلاد، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من فيروس كورونا، ابتداء من 26 ديسمبر/كانون الأول.