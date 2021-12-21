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الكويت تفرض إلزامية الجرعة المعززة للقاح كورونا
FILE PHOTO: A nurse fills a syringe with a second dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, at Enfermera Isabel Zendal new pandemic hospital in Madrid, Spain, February 4, 2021. REUTERS/Sergio Perez/File Photo
https://almnatiq.net/?p=1088896
المناطق_وكالات

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، أنه تقرر اعتبار كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا غير مكتمل التحصين ما لم يتلق جرعة معززة.

وقال مجلس الوزراء في بيان إنه سيتم تطبيق القرار اعتباراً من 2 يناير/كانون الثاني المقبل، وفقاً لمركز التواصل الحكومي الكويتي.

كما قرر المجلس تطبيق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام على القادمين إلى البلاد، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من فيروس كورونا، ابتداء من 26 ديسمبر/كانون الأول.

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