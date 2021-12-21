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فرنسا تجيز تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما ضد كورونا

فرنسا تجيز تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما ضد كورونا
https://almnatiq.net/?p=1088899
المناطق_وكالات

أفادت مصادر، أن فرنسا تجيز تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا، وسط توقعات بزيادة الإصابات بكورونا بين الأطفال بسبب متحور أوميكرون.

وكانت السلطات الفرنسية عزمها تقليل المدة الزمنية بين الجرعة الثانية والثالثة من لقاحات كورونا من 5 أشهر إلى 4 فقط، وأوضحت قناة “سكاى نيوز” أن هذا التطور جاء في وسط مخاوف من انتشار متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا فى فرنسا.

ونقلت القناة عن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قوله اليوم إنه سيُطلب من الناس أيضاً إظهار دليل على التطعيم لدخول بعض الأماكن، وأضاف كاستكس أنه سيجري حظر الحفلات العامة الكبيرة والألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة 2022.

يذكر أن، رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أعلن طرح مشروع قانون جديد بداية شهر يناير المقبل لتشديد الإجراءات المتعلقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم منع الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في رأس السنة.

وقال كاستيكس -في مؤتمر صحفي نقلت عنه صحيفة (ذا جارديان) البريطانية- “سيتم منع الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في رأس السنة، نحن نعيش في قلب الموجة الخامسة وطواقمنا الصحية منهكة”، وأضاف أن “متحور (أوميكرون) ينتشر بسرعة في فرنسا وسيصبح هو الأكثر انتشارا مع بداية العام المقبل”.

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