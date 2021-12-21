الخارجية المصرية لنظيرتها الأمريكية: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء المصري

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أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها لن تعلق على الأحكام القضائية بعد أن قالت واشنطن إنها “تشعر بخيبة أمل” في أحكام السجن التي صدرت على نشطاء مصريين.