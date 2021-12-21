احدث الأخبار

تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل
أبرز المواد
 “طيران الإمارات” تعلن عن 3 رحلات لإعادة العالقين في المغرب إلى بلدانهم
أبرز المواد
 إطلاق سراح رهينة من بين اثنتين احتجزهما مسلح في باريس
أبرز المواد
 الخارجية المصرية لنظيرتها الأمريكية: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء المصري
أبرز المواد
 تسجيل أول “وفاة” بأوميكرون في الولايات المتحدة
أبرز المواد
 فرنسا تجيز تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما ضد كورونا
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل كاليفورنيا
أبرز المواد
 الكويت تفرض إلزامية الجرعة المعززة للقاح كورونا
أبرز المواد
 “الصحة” توضح أهمية تلقي كبار السن الجرعة التنشيطية
أبرز المواد
 “موديرنا”: جرعتنا المعززة قد تحمي من “أوميكرون”
أبرز المواد
 “الدفاع” تعلن توفر وظائف شاغرة في سلاح الصيانة بالقوات البرية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطوات ستتخذها في حال فشل المفاوضات مع إيران
أبرز المواد
عاجل

العميد المالكي: مطار صنعاء يضم ورشا للمسيرات والصواريخ الباليستية.. ويؤكد: سنرد بحزم

عاجل

التحالف: نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً

تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل

تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل

أبرز المواد
“طيران الإمارات” تعلن عن 3 رحلات لإعادة العالقين في المغرب إلى بلدانهم

“طيران الإمارات” تعلن عن 3 رحلات لإعادة العالقين في المغرب إلى بلدانهم

أبرز المواد
إطلاق سراح رهينة من بين اثنتين احتجزهما مسلح في باريس

إطلاق سراح رهينة من بين اثنتين احتجزهما مسلح في باريس

أبرز المواد
الخارجية المصرية لنظيرتها الأمريكية: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء المصري

الخارجية المصرية لنظيرتها الأمريكية: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء المصري

أبرز المواد

الخارجية المصرية لنظيرتها الأمريكية: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء المصري

الخارجية المصرية لنظيرتها الأمريكية: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء المصري
https://almnatiq.net/?p=1088902
المناطق_وكالات

أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها لن تعلق على الأحكام القضائية بعد أن قالت واشنطن إنها “تشعر بخيبة أمل” في أحكام السجن التي صدرت على نشطاء مصريين.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية الثلاثاء، عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله: “ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل من الأشكال على الأحكام الصادرة عن القضاء المصري”.

وقضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ في مصر الاثنين بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وعاقبت المتهمين محمد الباقر ومحمد أوكسجين بالسجن 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهما بـ”نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها”.

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق الاثنين، عن “خيبة أملها إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية في قضية الناشط علاء عبد الفتاح”.

وقالت، إن “واشنطن تتحدث مع مصر باستمرار بشأن قضية حقوق الإنسان”.

وأكدت أن “العلاقات مع القاهرة يمكن أن تتحسن إذا حدث تقدم على صعيد حقوق الإنسان”.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطوات ستتخذها في حال فشل المفاوضات مع إيران

الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطوات ستتخذها في حال فشل المفاوضات مع إيران
الإمارات تعلّق مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن بشأن طائرات إف-35

الإمارات تعلّق مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن بشأن طائرات إف-35
الشرطة الأمريكية تطوق شارعا أمام سفارة روسيا لدى واشنطن بسبب طرد مشبوه

الشرطة الأمريكية تطوق شارعا أمام سفارة روسيا لدى واشنطن بسبب طرد مشبوه

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements