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تسجيل أول “وفاة” بأوميكرون في الولايات المتحدة

تسجيل أول “وفاة” بأوميكرون في الولايات المتحدة
https://almnatiq.net/?p=1088905
المناطق_وكالات

أعلن قاضي مقاطعة هاريس بولاية تكساس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل أول حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب متحور “أوميكرون”.

وقالت المحكمة إن حالة الوفاة لرجل خمسيني، يعاني من حالة صحية، كما أنه لم يحصل على التلقيح ضد فيروس كورونا، وأصبح هو أول حالة وفاة بالولايات المتحدة بسبب متحور “أوميكرون”.

وأعلنت وكالة الأدوية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن متحور أوميكرون هو  الأكثر انتشارا بين مصابي كورونا مؤخرا في الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حدة الاصابات بالفيروس في العالم.

ومن ناحية أخرى، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أن متحور أوميكرون قد يسهم في الانتصار على وباء فيروس كورونا في العالم.

وحسب وكالة الأنباء الروسية تاس، قالت فوينوفيتش ردا على سؤال بهذا الصدد، إن هذا الأمر محتمل.

وأضافت: “نحن نأمل أن الأمر سيكون هكذا، وحتى الآن من السابق لآوانه الحديث عن ذلك، لأن عدد المصابين بمتحور أوميكرون غير كافي وعلينا أن ننتظر أسبوعا أو أسبوعا ونصف  حتى نستطيع أن نقول الأرقام بدقة”.

وأشارت إلى أنه في حال الانتصار على  فيروس كورونا، سيتحول الفيروس إلى الأمراض الوافدة، مثل الإنفلونزا، لكن عدد الإصابات سيكون أدنى بكثير، وسيكون من الممكن محاربة هذا المرض.

وأعربت المسؤولة عن قلقها إزاء سرعة انتشار متحور أوميكرون، مشيرة إلى أن قفزة كبيرة خلال فترة وجيزة قد تؤدي إلى شلل نظام الرعاية الصحية، إن كان عدد المصابين كبيرا للغاية.

وأعربت عن أملها أن لا تكون حالات أوميكرون خطيرة مثل الإصابه بمتحور دلتا، لكن ذلك لا يعني عدم وجود حالات خطيرة على الإطلاق.

وأضافت أن نفس العلاج ونفس العقاقير التي تستخدم لعلاج الإصابات بالمتحورات الأخرى، فعالة ضد متحور “أوميكرون”.

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