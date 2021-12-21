احدث الأخبار

تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل
أبرز المواد
 “طيران الإمارات” تعلن عن 3 رحلات لإعادة العالقين في المغرب إلى بلدانهم
أبرز المواد
 إطلاق سراح رهينة من بين اثنتين احتجزهما مسلح في باريس
أبرز المواد
 الخارجية المصرية لنظيرتها الأمريكية: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء المصري
أبرز المواد
 تسجيل أول “وفاة” بأوميكرون في الولايات المتحدة
أبرز المواد
 فرنسا تجيز تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما ضد كورونا
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل كاليفورنيا
أبرز المواد
 الكويت تفرض إلزامية الجرعة المعززة للقاح كورونا
أبرز المواد
 “الصحة” توضح أهمية تلقي كبار السن الجرعة التنشيطية
أبرز المواد
 “موديرنا”: جرعتنا المعززة قد تحمي من “أوميكرون”
أبرز المواد
 “الدفاع” تعلن توفر وظائف شاغرة في سلاح الصيانة بالقوات البرية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطوات ستتخذها في حال فشل المفاوضات مع إيران
أبرز المواد
عاجل

العميد المالكي: مطار صنعاء يضم ورشا للمسيرات والصواريخ الباليستية.. ويؤكد: سنرد بحزم

عاجل

التحالف: نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً

تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل

تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل

أبرز المواد
“طيران الإمارات” تعلن عن 3 رحلات لإعادة العالقين في المغرب إلى بلدانهم

“طيران الإمارات” تعلن عن 3 رحلات لإعادة العالقين في المغرب إلى بلدانهم

أبرز المواد
إطلاق سراح رهينة من بين اثنتين احتجزهما مسلح في باريس

إطلاق سراح رهينة من بين اثنتين احتجزهما مسلح في باريس

أبرز المواد
الخارجية المصرية لنظيرتها الأمريكية: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء المصري

الخارجية المصرية لنظيرتها الأمريكية: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء المصري

أبرز المواد

“طيران الإمارات” تعلن عن 3 رحلات لإعادة العالقين في المغرب إلى بلدانهم

“طيران الإمارات” تعلن عن 3 رحلات لإعادة العالقين في المغرب إلى بلدانهم
https://almnatiq.net/?p=1088913
المناطق_وكالات

أعلنت شركة “طيران الإمارات” عن تشغيل 3 رحلات خاصة انطلاقا من الدار البيضاء أيام 23 و27 و30 ديسمبر الجاري، لإعادة العالقين في المغرب إلى بلدانهم.

وذكرت الشركة في بيان لها أنه “سبق للشركة تشغيل رحلة عودة يوم 16 ديسمبر الجاري، ويمكن للركاب مواصلة سفرهم على هذه الرحلات إلى دبي أو عبرها إلى مختلف وجهات شبكة طيران الإمارات، التي تغطي أكثر 120 وجهة في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأمريكيتين”.

وأضافت: “ستغادر رحلة طيران الإمارات (ئي كيه 752) مطار محمد الخامس في الدار البيضاء أيام 23 و27 و30 ديسمبر الجاري”.

ولفتت إلى أنه “يمكن الحجز على الرحلات عبر الموقع الرسمي المعتمد للشركة ومن خلال وكلاء الأسفار ومكاتب مبيعات طيران الإمارات ومراكز الاتصال”، مشددة على أنه “ينبغي على الركاب استيفاء جميع متطلبات المغادرة من المغرب، كما يجب أن يكونوا مستوفين لشروط الدخول إلى الإمارات أو عبرها للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة”.

وشغلت “طيران الإمارات” خلال العام الماضي، رحلات إجلاء من المغرب وإليه لمساعدة المسافرين العالقين بسبب إجراءات صحية وإغلاق تسبب به انتشار فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

المغرب يعتقل داعشيًا خطط لمشروع إرهابي بالبلاد والانضمام للتنظيم

المغرب يعتقل داعشيًا خطط لمشروع إرهابي بالبلاد والانضمام للتنظيم
المغرب.. تحذير رسمي من انتكاسة وبائية ودعوة لتلقي اللقاحات

المغرب.. تحذير رسمي من انتكاسة وبائية ودعوة لتلقي اللقاحات
بورصة المغرب تغلق تعاملاتها على انخفاض بنسبة 0,02%

بورصة المغرب تغلق تعاملاتها على انخفاض بنسبة 0,02%

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements