“طيران الإمارات” تعلن عن 3 رحلات لإعادة العالقين في المغرب إلى بلدانهم

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أعلنت شركة “طيران الإمارات” عن تشغيل 3 رحلات خاصة انطلاقا من الدار البيضاء أيام 23 و27 و30 ديسمبر الجاري، لإعادة العالقين في المغرب إلى بلدانهم.