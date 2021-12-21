تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل

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تعتزم وزارة الحج والعمرة عبر قطاع الحج والشئون الإسلامية، تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بتاريخ 1426.

ويستهدف النظام الشركات والمؤسسات الوطنية المؤهلة والمرخصة لممارسة نشاط خدمة حجاج الداخل، فضلا عن ممارسي نشاط خدمة حجاج الداخل، وكذلك الراغبون في أداء مناسك الحج من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وحسب صحيفة الوطن، فإن التعديل يهدف إلى :

1- تنظيم وهيكلة الخدمات المقدمة للحجاج، والعمل على تطويرها، بما يمكن ضيوف الرحمن من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة.

2- رفع مستوى كفاءات العاملين في مجال خدمة حجاج الداخل، لتقديم أفضل الخدمات.

3- تعزيز مبدأ المنافسة في تقديم الخدمة وفقًا للآليات المعتمدة من الوزارة.

4- رفع الأثر الاقتصادي المتوقع على مختلف الأصعدة والمجالات، بما يسهم في تحقيق إيرادات غير نفطية مباشرة للدولة.

5- تحسين البيئة والظروف الصحية للحجاج من خلال تطوير الاشتراطات والمتطلبات المفروضة على مقدمي الخدمة.