الدوري الإنجليزي يحسم موقفه من تأجيل مباريات جولتي “البوكسينغ داي”

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أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بأن رابطة الدوري الإنجليزي قررت إقامة مباريات الجولتين القادمتين من الدوري الممتاز في موعدها، لكن بشروط محددة.

وعقدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة إمكانية تأجيل المباريات خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، غير أنها لم تسفر عن جديد.

وطالب العديد من الأندية بإيقاف مباريات “البريمير ليغ” بشكل مؤقت، في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة بين جميع أندية المسابقة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فإن رابطة الدوري الإنجليزي لم تجر تصويت على إمكانية تأجيل الجولتين القادمتين، واكتفت بإقرار إقامتهما دون تأجيل، شريطة أن يمتلك كل فريق 13 لاعبا بالإضافة إلى حارس مرمى على أقل تقدير.

بينما أوضح حساب “EPLworld” على موقع “تويتر” أن قرار الرابطة جاء بعد موافقة غالبية الاندية، وسيكون على كل نادي تحمل مسؤولية عدم أخذ لاعبيهم اللقاح عبر الاستعانة باللاعبين الشباب (تحت 21 سنة) بدلا من أن يتم تأجيل المباراة، في حال إصابة اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق الأول بـ”كوفيد-19″.

وأضاف أن مباريات كأس الرابطة ستستمر أيضا ولن تتأجل، والتي من المقرر إقامتها خلال اليومين القادمين، وأن تأجيل المباريات في الدوري والكأس سيكون على حالات فرديه (كل مباراة على حدة اعتمادا على انتشار الوباء).