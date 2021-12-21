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بعد حصوله على الجنسية السعودية.. الطبيب حمود عبيد يكشف تفاصيل مكالمة وزير الصحة

بعد حصوله على الجنسية السعودية.. الطبيب حمود عبيد يكشف تفاصيل مكالمة وزير الصحة
https://almnatiq.net/?p=1088956
المناطق _ متابعات

كشف استشاري جراحة القلب، الدكتور حمود عبيد، عن تفاصيل حصوله على الجنسية السعودية، مشيرًا إلى أنه يعمل

في السعودية منذ أكثر من 12 عامًا، وخدم في الحد الجنوبي.

 

وقال الدكتور عبيد في تصريحات لقناة الإخبارية، إنَّه قدم للعمل في السعودية عام 2008، والتحق بمركز الملك سلمان

لأمراض وجراحة القلب، وعمل به لمدة 9 سنوات، ثم انتقل للعمل في مركز الحرس الوطني.

 

وأضاف أنَّ وزير الصحة فهد الجلاجل، هو من بشره بقرار حصوله على الجنسية، مشيرًا إلى أن إجراءات إتمام الأوراق

كانت سهلة وميسرة، مشيرًا إلى أنه انتقل للعمل في نجران، والخدمة في الحد الجنوبي بداية من مايو 2018 حتى

وقتنا هذا.

 

وذكر أن مشاعره وقت علمه بحصوله على الجنسية السعودية لا يمكن وصفها، بعدما اتصل به الوزير فهد الجلاجل،

وبشره بالقرار.

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