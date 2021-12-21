بعد حصوله على الجنسية السعودية.. الطبيب حمود عبيد يكشف تفاصيل مكالمة وزير الصحة

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كشف استشاري جراحة القلب، الدكتور حمود عبيد، عن تفاصيل حصوله على الجنسية السعودية، مشيرًا إلى أنه يعمل

في السعودية منذ أكثر من 12 عامًا، وخدم في الحد الجنوبي.