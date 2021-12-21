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محافظ بدر يطلق حملة مكارم الاخلاق بالمحافظة

محافظ بدر يطلق حملة مكارم الاخلاق بالمحافظة
https://almnatiq.net/?p=1088962
المناطق _ متابعات

أطلق أمس محافظ بدر / خالد الضويان بمقر المحافظة حملة مكارم الأخلاق التي تنظمها الرئاسة العامة لهئية الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر وذلك بحضور مدير فرع هئية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بدر / حمد بن عطية الصبحي

و تهدف الحملة الى نشر الأخلاق الحسنة التي جاءت بها الشريعة الأسلامية ونشرها في أوساط المجتمع و أيضا الى بيان

كمال الدين بكمال الخلق والتحذير من الأخلاق السئية والدعوة الى الاخلاق والقيم الأسلامية ونوه محافظ بدر بأهمية واهداف

الحملة التي تتضمن مواد توعوية وتوجيهية بكافة وسائل الاعلام والتواصل الأجتماعي .

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