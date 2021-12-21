الأمير فيصل بن عياف يرعى جائزة غرفة الرياض للإبداع التسويقي

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حضر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير

منطقة الرياض بالنيابة، مساء الإثنين، حفل جائزة غرفة الرياض للإبداع التسويقي والتي خصصت هذا العام لأفضل

الحملات التسويقية لليوم الوطني91.