بايدن يطلب من الأمن القومي الاستعداد حال فشل المفاوضات مع إيران بخصوص الاتفاق النووي نشر قبل 49 دقيقة - 8:25 صباحًا, 21 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1088968 المناطق _ وكالات أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من فريق الأمن القومي الاستعداد في حال فشل المفاوضات الدبلوماسية مع إيران بشأن ملف طهران النووي. وقالت ساكي، إن بايدن طلب من فريق الأمن القومي الأمريكي «النظر في خيارات أخرى تتم مناقشتها مع عدد من شركائنا حول العالم» بخصوص محادثات ملف إيران النووي التي لم تسفر عن أي اتفاق حتى الآن، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز». وجاءت تصريحات ساكي بعد أيام من توقف محادثات إحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية في فيينا؛ حيث عملت إيران على تسريع تقدمها النووي مع عودة المفاوضات، الأمر الذي أثار قلق إسرائيل وخصومها الإقليميين الآخرين. وفي نفس السياق، أعلن البيت الأبيض، أن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع، للتشاور بشأن إيران ومجموعة من القضايا الأخرى. وقال في بيان إن سوليفان سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، «لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل والتشاور بشأن مجموعة من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران».
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