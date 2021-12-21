بايدن يطلب من الأمن القومي الاستعداد حال فشل المفاوضات مع إيران بخصوص الاتفاق النووي

المناطق _ وكالات

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من فريق الأمن القومي الاستعداد في

حال فشل المفاوضات الدبلوماسية مع إيران بشأن ملف طهران النووي.