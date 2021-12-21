اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تعقد اجتماعها الثالث بحضور عدد من الوزراء

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عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثالث، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير

الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، فيما ترأّسها من جانب الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل

نهيان وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.