خسائر فادحة.. تراجع سعر البتكوين إلى أقل من 46 ألف دولار

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استمرَّ تراجع العملة الرقمية المشفرة بتكوين للأسبوع الخامس على التوالي بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.