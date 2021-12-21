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خسائر فادحة.. تراجع سعر البتكوين إلى أقل من 46 ألف دولار

خسائر فادحة.. تراجع سعر البتكوين إلى أقل من 46 ألف دولار
https://almnatiq.net/?p=1088974
المناطق _ متابعات

استمرَّ تراجع العملة الرقمية المشفرة بتكوين للأسبوع الخامس على التوالي بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

 

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع البتكوين ، الإثنين، بنسبة 2.5% إلى 45583 دولارًا للوحدة الواحدة.

 

وتراجعت العملة بنسبة 32% منذ وصولها إلى أعلى مستوى لها في أوائل نوفمبر الماضي، كما تراجعت العملة الرقمية الأقل

شهرة إيثريوم بنسبة 4.3%.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي تعطي فيه البنوك المركزية الرئيسية في العالم أولوية لمكافحة التضخم المرتفع من خلال تشديد

السياسة النقدية، مع مراقبة البنوك لتأثير انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون.

 

في الوقت نفسه تواجه البتكوين بعض المستويات السعرية التي يعتبرها التحليل الفني مؤشرات على الاتجاهات

المستقبلية للعملة الرقمية.

 

يذكر أنَّ البتكوين سجلت تراجعًا للأسبوع الخامس على التوالي، حيث يعتبر أسبوع التداول  سبعة أيام على خلاف

الأصول المالية الأخرى التي يجرى تداولها على مدى 5 أيام كل أسبوع فقط.

 

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