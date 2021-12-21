بينها دولة عربية.. أمريكا تحذر مواطنيها من السفر لـ8 دول

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المناطق _ وكالات

دعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووزارة الخارجية، الاثنين، إلى تجنب السفر إلى ثماني دول بسبب

مخاوف تتعلق بكوفيد-19، منها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد.

 

وأضافت المراكز مناطق أخرى منها بونير وموناكو وسان مارينو وجبل طارق، إلى تصنيف المخاطر “المستوى الرابع:

مرتفع للغاية”، ويضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة، بما فيها كل دول أوروبا تقريبا، بحسب سكاي نيوز.

 

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا موازيا ورفعت مستوى التحذير من السفر إلى “المستوى 4 حيث قالت: لا تسافر

للوجهات التي لم يتم تصنيفها من قبل على أعلى مستوياتها بالنسبة للمخاطر منها إسبانيا وفنلندا وتشاد ولبنان.

 

جدير بالذكر أن إسبانيا تعد واحدة من الوجهات السياحية الخارجية الأكثر تفضيلا للأمريكيين.

 

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