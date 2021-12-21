منظمة الصحة العالمية تنصح بإلغاء احتفالات أعياد الميلاد بسبب أوميكرون

المناطق _ وكالات

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية: “إلغاء احتفال أفضل من إلغاء حياة، مؤكدا أنه

وأشار إلى أن تلك القرارات “قد تكون في بعض الحالات إلغاء أو تأجيل بعض الاحتفالات”، مشددا على “

توافر أدلة في الوقت الراهن على أن أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر من دلتا بكثير”.