“أمانة الرياض” تعلن استعداداتها لمواجهة مخاطر السيول

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها استعدت لمواجهة مخاطر السيول المحتملة؛ حيث تحديد مواقع تجمع المياه، وتجنيد 2200

عنصر بشري، وتهيئة 800 معدة للتدخل في الوقت المناسب.