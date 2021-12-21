“أمانة الرياض” تعلن استعداداتها لمواجهة مخاطر السيول نشر قبل ساعة واحدة - 9:31 صباحًا, 21 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1088989 المناطق _ متابعات أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها استعدت لمواجهة مخاطر السيول المحتملة؛ حيث تحديد مواقع تجمع المياه، وتجنيد 2200 عنصر بشري، وتهيئة 800 معدة للتدخل في الوقت المناسب. ونشرت أمانة الرياض، عبر تويتر، فيديو، قال فيه مدير الإدارة العامة للسيول، المهندس عبدالعزيز السلمان، إنه يتم العمل على بناء بنية تحتية متكاملة للشبكات الصرفية، لهدف رئيسي وهو درء أخطار السيول. وأضاف أنه تمت صيانة 15 ألف قناة صندوقية و3620 مصيدة سيول وغرفة تجميعية، وإجراء الصيانة الدورية للطرق والأنفاق وقنوات مجاري السيول. مبكرًا مستعدون.. • حددنا مواقع تجمع #السيول..• جندنا 2200 عنصر بشري..• وهيأنا 800 معدة للتدخل في الوقت المناسب.. لنضمن سلامتكم خلال #موسم_الأمطار.. pic.twitter.com/9l6aATTSjG — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) December 20, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق