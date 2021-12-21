أطعمة تعزز المناعة وتمنح الدفء للنساء الحوامل فى الشتاء

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يعتبر تغيير الجو وبرودة الشتاء من الأشياء الرئيسية وراء الإصابة بالأمراض والإنفلونزا خاصة بالنسبة للنساء الحوامل؛

حيث تضعف مناعتهم بسبب الحمل بالإضافة إلى العوامل الخارجية مع صعوبة علاج المرأة الحامل بالأدوية العادية

نظرًا لخطورة مركبات الأدوية على صحة الأم والجنين.

ونشر موقع «تايمز أوف أنديا» تقرير بقائمة الأطعمة المعززة للمناعة التي يجب على النساء الحوامل تضمينها في

نظامهن الغذائي اليومى لتجنب الإصابة بنزلات البرد والأمراض المختلفة، وتلك الأطعمة هي:

الثوم

تعاني معظم النساء الحوامل من الغازات والانتفاخ خلال فترة التسعة أشهر الكاملة، ولأن الثوم يحتوي على الكبريت،

فهو لا يقضي على الغازات فحسب، بل يوفر الدفء للجسم أيضًا، إنه أيضًا اختيار ممتاز لزيادة مستوى المناعة لديك أيضًا.

الزنجبيل

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في التعامل مع غثيان الصباح للنساء الحوامل، قد لا تكون على علم بذلك

لكن تضمين الزنجبيل في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك أيضًا في تخفيف مشاكل المعدة مع تعزيز عملية الهضم،

ليس ذلك فحسب، بل من المعروف أيضًا أن الزنجبيل يحافظ على دفء الجسم، فهو عنصر قوي يجب تضمينه فى

نظامك الغذائى خلال فصل الشتاء.

الكركم

من المعروف منذ عصور أن الكركم يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات، وقد يكون الأمر مفاجئًا

بالنسبة للكثيرين، لكن تناول حليب الكركم في الشتاء يمكن أن يعزز مناعة النساء الحوامل، فهو بمثابة المنقذ في الشتاء

ويمكنه أيضًا أن يخفف من نزلات البرد والسعال أثناء الحمل.

الحليب البقرى

تناول كوب من حليب البقر يمكن أن يساعدك بالفعل على تحسين مناعتك في الشتاء؛ حيث يحتوى على المركب يحمى

الجسم من التفاعل مع الخلايا الفيروسية، هذا المركب هو الذي يمكن أن يعزز مستوى المناعة لديك. مثل أي شيء،

يمكن أيضًا صنع حليب الكركم لتعزيز المناعة.