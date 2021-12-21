أسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

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تراجعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وسط تراجع طفيف للمعدن الأصفر عالميا.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

بلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 216.05 ريال (57.61 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 189.05 ريال (50.41 دولار)، مقابل 189.33 ريال (50.43 دولار) أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية إلى نحو 162.04 ريال (43.21 دولار) مقابل، 162.28 ريال (43.23 دولار) الإثنين.

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الثلاثاء، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 126.03 ريال (33.61

دولار) مقابل، 126.21 ريال (33.62 دولار) أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء ، تراجعاً إلى 6720 ريالا (1792 دولارا)، مقابل نحو 6729 ريال (1793 دولارا) الإثنين.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1,512.37 ريال (403.30 دولار)، مقابل 1515 ريال (403.47 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير في مستهل تعاملات الثلاثاء بنسبة 0.07%، لتسجل 1793.40 دولار.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت عند تسوية تعاملات أمس الإثنين، مع ترقب تطورات وباء “كوفيد-19” وآفاق السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى حول العالم.

وجاء هبوط المعدن النفيس بعد أن سجل أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مع تشديد القيود في بعض الدول لوقف ارتفاع حالات الإصابة بالمتغير الجديد “أوميكرون”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” إنه لن يتردد في تشديد القيود المفروضة لوقف ارتفاع الإصابات بفيروس “كورونا”، في حين أعلنت ألمانيا اقتصار دخول البلاد على المواطنين والمقيمين والركاب العابرين فقط من المملكة المتحدة، مع مطالبة جميع المسافرين الوافدين بالحر الصحي لمدة 14 يومًا بصرف النظر عن حالة التطعيم.

وقال “ستيفن إينيس” المسؤول لدى “إس بي أي أسيت إنفستمنت” SPI Asset Management في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” إن هناك الكثير من الأسباب التي تدفع نحو حيازة الذهب إذ إن معدلات الفائدة لا تزال منخفضة تاريخيًا حتى لو اتجه الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة.