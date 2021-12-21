3 أدوية ترفع مستوى الدهون في الدم نشر قبل 26 دقيقة - 10:23 صباحًا, 21 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1089016 المناطق _ متابعات وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، د. خالد النمر، تنبيها من ثلاثة أدوية ترفع مستوى الدهون في الدم. وقال استشاري أمراض القلب، عبر تويتر، إن هناك أدوية ترفع الدهون في الدم، منها: الكورتيزون، وحبوب منع الحمل، والهرمونات المنشطة للرياضيين. من جهة أخرى، أوضح الدكتور النمر، أن كلًا من ارتفاع الكولسترول الضار وعدم التحكم بالسكري يؤذي القلب، لكن ارتفاع الكوليسترول الضار (نسبيًا) أشد ضررًا على شرايين القلب من عدم التحكم بالسكري، وكلاهما يؤثر على الآخر ويتأثر به. وأضاف أن الأشخاص فوق الـ60 سنة هم أكثر الناس عُرضةً لمضاعفات الشتاء القارس، فارتفاع الضغط وارتفاع نبضات القلب لنفس درجة البرودة يكون ضعف ما يحدث في الشباب.
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