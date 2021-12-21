السفارة السعودية في واشنطن تعلق على أنباء القبض على مواطن بأريزونا

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أكدت السفارة السعودية في واشنطن، أن الشخص الذي ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه في ولاية أريزونا،

أواخر الأسبوع الماضي، ووصفته بأنه «إرهابي محتمل» ليس مواطنًا سعوديًا.