زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل كاليفورنيا الأمريكية نشر قبل 59 دقيقة - 11:22 صباحًا, 21 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1089028 المناطق _ وكالات ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر، ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا. وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع قبالة الساحل على بعد حوالي 210 أميال (337 كيلومترًا) شمال غرب سان فرانسيسكو، قبالة بلدة صغيرة تسمى بتروليا والتي يسكنها أقل من 1000 شخص، وفقًا لـ«ابي سي نيوز» . وأكدت المراكز الأمريكية للتحذير من موجات المد العاتية، أنها لا تتوقع حدوث تسونامي، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية. ولم يصدر مكتب خدمات الطوارئ في مقاطعة هومبولت أي أوامر إخلاء، على الرغم من إغلاق بعض الطرق؛ بسبب الانهيارات الصخرية. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الخسائر الاقتصادية بأقل من 10 ملايين دولار.
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