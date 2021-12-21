شاهد.. صور مجهرية لمتحور كورونا أوميكرون

المناطق _ وكالات

نشر مركز «فيكتور» الحكومي الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، صورًا جديدة لسلالة فيروس أوميكرون،

وفقًا لما أكدته الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك «روس بوتريبنادزور».