سمو أمير الجوف يطلع على أعمال معالجة التشوه البصري وارتفاع مؤشرات رضا المستفيدين

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على مؤشرات ونسب رضا المستفيدين

فيما يخص حملات معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لسموه مع لجنة معالجة التشوه البصري، الذي عقده في قاعة الاجتماعات اليوم،

مع أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ومسؤولي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة.

وقدم أمين المنطقة خلال الاجتماع عرضاً عن أبرز مؤشرات حملة معالجة التشوه البصري، حيث بلغت نسبة الرضا عن

أعمال الحملة بالمنطقة خلال شهر ديسمبر الجاري 88% بما يفوق متوسط نسبة الرضا على مستوى المملكة،

كما جرى تسجيل نسب رضا بلغت 100% في بعض مسارات الحملة، ومنها معالجة حواجز الحفريات، فيما بلغت نسبة

الرضا في مساري أعمدة الإنارة وحفر الشوارع 92% و 91% على التوالي.

بدوره, أكد سموه في الاجتماع أهمية استدامة أعمال معالجة التشوه البصري والاهتمام بجوانب الرصد والمتابعة للمحافظة

على ما جرى إنجازه خلال الحملات في الفترة الماضية، موجهاً بضرورة رفع مستوى التعاون بين مختلف القطاعات المعنية

في المنطقة لتحقيق أهداف الحملة وتحسين المشهد الحضري.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية حبيب بن محمد عبدالصمد.