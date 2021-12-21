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أكثر من 550 ألف مستفيد من خدمات مراكز “تأكد” في القصيم

أكثر من 550 ألف مستفيد من خدمات مراكز “تأكد” في القصيم
https://almnatiq.net/?p=1089064
المناطق _ متابعات

قدّمت مراكز “تأكد” في القصيم خدماتها لـعدد 550290 مستفيدًا، وذلك منذُ بدء العمل فيها وحتى الآن .

يُذكر أن مراكز “تأكد” خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم

مخالطة لشخص مُصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز

موعد من خلال تطبيق “صحتي”.

كما أن مراكز “تأكد” توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علمًا أن هذه الفحوصات تُبين مدى

انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى،

ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

 

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