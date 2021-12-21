محافظ تيماء يلتقي بمدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك

المناطق- تبوك

التقى محافظ تيماء سعد بن نايف السديري في مكتبه اليوم بمدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

نواف بن مياح العنزي الذي يزور المحافظة حاليًا، يرافقه مدير الشؤون الإسعافية حسام الصالح ومدير هيئة

الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة جالي المطيري .

ونوه محافظ تيماء بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر من القيادة الرشيدة، مشيدًا بالجهود

والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة، ودورها الرائد في

خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، وتعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية، كما نوقشت موضوعات متعلقة بالهيئة وأعمالها.