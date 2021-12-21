صحة الجوف تنظم منتدى التطوع الصحي الأول

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نظمت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف “منتدى التطوع الصحي بالجوف” بنسخته الأولى برعاية

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الأستاذ فارس بن مخيلف الرويلي ، يوم أمس الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠ م

بالمركز الثقافي بالجوف .

والذي يهدف الى تدريب المتطوعين والمتطوعات بالتطوع الصحي بصحة الجوف ويقدم وفق عدة سياقات متنوعة بهدف

توعية وتمكين المتطوعين بالمجال التطوعي ، حيث تنوعت المراحل الأساسية للبرنامج الى عدة مراحل مثل الاطلاع

والمعرفة والإبداع والابتكار والاستشارات التخصصية والتعريف بمنصة التطوع واستثمار الوقت وتطوير القيادة .

و انطلق المنتدى بتسجيل الحضور من قبل متطوعي ومتطوعات التطوع الصحي وبعدها تم افتتاح المنتدى بأفلام عُرضت

على الحضور ، وبعدها تحدث مدير عام صحة الجوف والذي اشاد بالعمل الكبير الذي يقومون به متطوعي التطوع الصحي

بصحة الجوف ، ومن ثم تحدث مدير التطوع الصحي بصحة الجوف الأستاذ تيسير العلي الذي بدوره تحدث بشكل عام عن

العمل الكبير الذي يقومون به المتطوعون الذين يتواجدون اليوم بكل مكان في قطاعات صحة الجوف ، بعدها تحدث الدكتور

نواف الخالدي عن تجاربه في تأسيس الجمعيات الأهلية بسكاكا ، ثم تحدثت الأستاذة هناء الدخيل الله عن تجاربها في

التطوع ، بعدها بدأت جلسة النقاش وبعدها تم تكريم المشاركين بالمنتدى والمبادرات المشاركة في اليوم السعودي

العالمي للتطوع من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف ، وبعد استراحة صلاة الظهر استكملت فعاليات المنتدى

بورش عمل بدأتها الأستاذة بيان الجنيدي بعنوان ثقافة الإبداع والإبتكار ومن ثم قدم الأستاذ فيصل الوقيد ورشة عمل عن

السعادة في العمل التطوعي وختمها الأستاذ مناع الزيد بعنوان ورشة عمل إنزيمات قيادة العمل التطوعي ، واخيراً ختمت

فعاليات المنتدى بجلسة نقاش وسط حضور كبير من المهتمين بالعمل التطوعي.