سمو أمير الشمالية يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتبه بمحافظة طريف اليوم، القيادات الأمنية بالمنطقة, بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف بإمارة المنطقة الدكتور سلطان بن عبدالرحمن المعمر.

وناقش الاستقبال الخُطط المستقبلية التي تعمل عليها الجهات الأمنية، والتعاون التكاملي فيما بينها لتحقيق أعلى درجات الإنجاز.

واستمع سمو أمير المنطقة إلى نبذة عن إنجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، وما يجري تنفيذه ميدانيًا في الوقت الحالي