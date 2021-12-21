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أمانة جازان تنفّذ 240 جولة تفتيشية بمحافظة صامطة خلال أسبوع

أمانة جازان تنفّذ 240 جولة تفتيشية بمحافظة صامطة خلال أسبوع
https://almnatiq.net/?p=1089079
المناطق_واس

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة خلال الأسبوع الماضي، 240 جولة رقابية على المراكز التجارية و المنشآت الغذائية والمراكز والمطاعم، للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية و التزامهم بالاشتراطات الصحية.

 

وأوضح رئيس بلدية صامطة المهندس أحمد بن عبدالله الحكمي أنه تم خلال الجولات مصادرة” 1046″ كيلو جراماً من الخضروات والذرة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق “3 “محال لمخالفتها الاشتراطات البلدية، و تحرير “69 “مخالفة لعدد من المحال التجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة.

 

وبين المهندس حكمي أن البلدية نفّذت خلال الفترة ” 79 “جولة على عربات الباعة الجائلين بهدف القضاء على هذه الظواهر السلبية و التأكد من سلامة المواد الغذائية والتأكيد على تطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة، مؤكداً أن الفرق الرقابية بالبلدية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم بواقع” 161″جولة، لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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