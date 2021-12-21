فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يفعل حملة “مكارم الأخلاق”

المناطق_واس

فعل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض حملة “مكارم الأخلاق” من خلال نشر العبارات التوعوية والآيات الكريمة والأحاديث النبوية التي تحثّ على الأخلاق الحميدة والخصال الفاضلة لمكارم الأخلاق وزرع القيم الإسلامية في المجتمع، تأكيداً على دور المملكة في ذلك.

وأبان فرع الهيئة أن الحملة تسير وفق خطة إستراتيجية، أُعدت من قبل وكالة التوعية والتوجيه بالرئاسة العامة، ويعمل الفرع على تنفيذها في مدينة الرياض والمحافظات التابعة له .

وثمن الفرع تعاون أمانة مدينة الرياض في تفّعيل الحملة التي تعكس تكاتف القطاعات الحكومية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – لنشر التعاليم الدينية والقيم والأخلاق الفاضلة.