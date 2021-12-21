أمير مكة المكرمة يستقبل مدير عام السجون بالمملكة

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام السجون بالمملكة اللواء ماجد الدويش يرافقه مدير سجون المنطقة اللواء الدكتور إبراهيم الغامدي.

وتسلّم أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء إصدار الأدلة الإجرائية والتنظيمية للمراكز التأهيلية التخصصية، كما استمع سموه لشرح عن البرامج والأنشطة التي يتم تنفيدها في إصلاحيات المنطقة والتي تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.

وأعرب مدير عام السجون عن شكره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ‏ومتابعته لسير العمل في سجون المنطقة.