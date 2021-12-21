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سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل محافظ طريف ورئيس مركز الجراني

سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل محافظ طريف ورئيس مركز الجراني
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر المحافظة اليوم, محافظ طريف بدر بن نجر الصقر يرافقه رئيس مركز الجراني فارس بن عطالله الرويلي، بحضور وكيل الإمارة المكلّف محمد بن ناصر بن لبدة.

 

وناقش سموه ما يقدم من خدمات للمواطن والمقيم وآلية تفعيل الخطط التطويرية لتحسين أفضل الخدمات، مشدداً على الدور المناط بهم إشرافياً في متابعة الأعمال وسير العمل ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية.

 

وحثّ سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظهما الله-.

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